Şeytanın avukatı

Hırsız avukat İzmir Adalet Sarayını karıştırdı. Olay, 17 Eylül 2015'te yaşandı. İzmir Adliyesi'ndeki tuvalete giren avukat BayramÖzcan, çantasını masaya bıraktı. Dışarı çıktığında içinde 5 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz ile cep telefonu bulunan çantasının çalındığını anladı. Hırsız ise içini boşalttığı çantayı adliyeye atıp kaçtı. Olayın ardından hırsızlık yapan kişinin avukat Kadir Ö. olduğu anlaşıldı.
YİNE ÇANTA ÇALDI
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Kadir Ö., 1 gün sonra bu kez tuvaletten Mustafa Çağlar'a ait çantayı alıp dışarı çıktı. Bu sırada tuvaletten çıkan avukat Bayram Özcan, çantayı alan kişiyi takip edip durumu polise anlattı. Bunun üzerine Kadir Ö. tutuklandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa Çağlar'ın açtığı dava ise sonuçlandı. KadirÖ., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 5 yıl süre ile hükmün açıklanması geri bırakıldı. Avukat Kadir Ö. hakkında,bir diğer meslektaşı Bayram Özcan'ınçantasını çaldığı iddiasıyla açılanikinci dava ise henüz sonuçlanmadı.
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