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Şeytanın avukatı

Şeytanın avukatı
Hırsız avukat nı karıştırdı. Olay, 17 Eylül 2015'te yaşandı. İzmir Adliyesi'ndeki tuvalete giren avukat Bayram Özcan, çantasını masaya bıraktı. Dışarı çıktığında içinde 5 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz ile cep telefonu bulunan çantasının çalındığını anladı. Hırsız ise içini boşalttığı çantayı adliyeye atıp kaçtı. Olayın ardından hırsızlık yapan kişinin avukat Kadir Ö. olduğu anlaşıldı.

YİNE ÇANTA ÇALDI
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Kadir Ö., 1 gün sonra bu kez tuvaletten Mustafa Çağlar'a ait çantayı alıp dışarı çıktı. Bu sırada tuvaletten çıkan avukat , çantayı alan kişiyi takip edip durumu polise anlattı. Bunun üzerine Kadir Ö. tutuklandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'ın açtığı dava ise sonuçlandı. Kadir Ö., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 5 yıl süre ile hükmün açıklanması geri bırakıldı. Avukat Kadir Ö. hakkında, bir diğer meslektaşı Bayram Özcan'ın çantasını çaldığı iddiasıyla açılan ikinci dava ise henüz sonuçlanmadı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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