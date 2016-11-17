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ve komandoları alınacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Su Altı Taarruz (), Su Altı Savunma () ve birinci Sınıf Dalgıç Timlerinde görev yapacak subay ve astsubay alacak.

SAT ve SAS komandoları alınacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, yüzer ve kıyı birlikleri ile , ve birinci Sınıf Dalgıç Timlerinde görev yapmak üzere muvazzaf statüde subay ve astsubay, ayrıca mühendis ve tabip kadrolarında çalışmak üzere muvazzaf pozisyonda subay temin edileceği belirtildi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 17:58
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