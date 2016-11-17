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'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen Irak ve Suriye uyruklu DEAŞ örgütü mensupları olduğu yönünde bilgilere ulaşınca dün Adapazarı şehir merkezinde 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sakaryada DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Hareket Şubesi ekipleri, Irak ve Suriye uyruklu örgüt üyesi oldukları belirlenen kişilerin evlerine düzenlediği baskında örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 18 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konuldu. Emniyet müdürlüğüne götürülen 18 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 18:16
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