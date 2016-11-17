İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Hareket Şubesi ekipleri, Irak ve Suriye uyruklu örgüt üyesi oldukları belirlenen kişilerin evlerine düzenlediği baskında örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 18 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konuldu. Emniyet müdürlüğüne götürülen 18 şüphelinin sorgusu sürüyor.