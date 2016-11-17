PKK’lı teröristlerin anavatanı Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Steinmeier'in Ankara ziyareti sırasında gündeme gelen Alman İç İstihbarat Birimi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı BfV'nin yayımladığı resmi raporuna SABAH ulaştı. Almanya'nın PKK'lı teröristlere nasıl kucak açtığını gözler önüne seren rapora göre ülkede 14 bin PKK üyesi bulunuyor. Raporda örgütün "bağış" adı altında topladığı haraçlar da yer alırken, sadece 2013'te toplanan para miktarının 9 milyon euro (31 milyon TL) olduğuna yer veriliyor. BfV'nin kapsamıl PKK raporunda toplanan paraların bir bölümünün örgütün Avrupa yapılanmasına, bir bölümünün ise kuryelerle Kandil'e gönderildiği belirtiliyor.
HER ŞEYİN FARKINDALAR
Raporda Almanya'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarından 'siyasi propaganda organı' olarak bahsedildi. PKK'nın medya ayağı konusunda kendi çıkarlarına göre davranan Almanya, son olarak Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyı "Makamı başına yıkıldı" başlığıyla duyuran Yeni Özgür Politika gazetesine karşı hiçbir adım atmazken, 2008'de üç Alman vatandaşının PKK tarafından kaçırılması sonrasında Roj TV kapatılmıştı.
'İSTEDİKLERİNİ YAPAMIYORLAR'
PKK terör örgütünün topraklarında faaliyet göstermesine izin veren Alman makamlarına göre bölücülerin hedefi Avrupa genelinde yaşayan yaklaşık 1.5 milyon Kürt'ün desteğini kazanmak. Ancak raporda "örgütün az sayıdaki Kürt üzerinde etkili olabildiği" itirafına yer verildi.
'O RAPORLAR ELİMİZDE'
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Almanya'nın iç istihbarat raporları elimizde, bu raporlarda, PKK terör örgütünün Almanya'da istediği gibi terör eylemleri için militan topladığı, Türkiye'ye ve Kuzey Irak'a bunları getirdiği, istediği gibi haraç, bağış topladığı açık bir şekilde yazıyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.