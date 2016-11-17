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servisçisi tutuklandı

PKK servisçisi tutuklandı
HDP'li belediyelere yönelik operasyonlar genişletildi. DBP'li Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'lı teröristlerin cenazeleri için araç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bakırhan tutuklandı. Operasyonda Siirt Belediye Eş Başkanları DBP'li ile 'un da gözaltına alındığı vurgulandı. Bir baskın da Tunceli'de yapıldı. Aralarında Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un da bulunduğu bazı belediye meclis üyeleri gözaltına alındı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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