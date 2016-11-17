PKK servisçisi tutuklandı

HDP'libelediyelereyönelikoperasyonlargenişletildi.DBP'li SiirtBelediyeBaşkanı TuncerBakırhan,PKK'lı teröristlerincenazeleri için araçsağladığı gerekçesiylegözaltına alındı. Bakırhantutuklandı. OperasyondaSiirt Belediye Eş BaşkanlarıDBP'li Mehmet Ali Bulile Nurhayat Altun'un dagözaltına alındığı vurgulandı.Bir baskın da Tunceli'deyapıldı. AralarındaBelediye Başkanı MehmetAli Bul'un da bulunduğubazı belediye meclis üyelerigözaltına alındı.
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