Peş BEŞ'e dava

Kilisli işadamı Süreyya Beşe, 2014 yılında hayatını kaybetti! Ancak geride bıraktığı miras ile adından söz ettirmeye devam etti. İşadamının milyonlarca dolarlık mirasını paylaşamayan çocukları birbirini mahkemeye verdi. Öyle ki Beşe, ilk evliliğinden olan çocuklarına 9 milyonluk bir otel bıraktı. Geri kalan tüm servetini ise ikinci eşi Bircan Beşe ile çocukları Can Beşe ve Didem Beşe'nin üzerine yaptı. Bunun üzerine ilk eşten olan Hikmet, Şenda ve Uğur Beşe, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Miras davasının ikinci raundunda ise herkesi şoke eden bir detay ortaya çıktı! İşadamı Beşe'nin miras dışı varlıklarını 10 yaşından itibaren Can Beşe'nin üzerine yaptığı anlaşıldı. Buna göre Beşe, oğlunun hesabına her ay 250 bin lira kira geliri yatırdı. Hayatını kaybettiğinde ise bankada bulunan para 20 milyon dolara ulaştı! Durumun ortaya çıkmasıyla Hikmet, Şenda ve Uğur Beşe, üvey kardeşleri Can Beşe'ye ikinci bir dava açtı. Dilekçede "Babamız, ikinci eşinden olan Can Beşe'ye 10 yaşlarında banka hesabı açmış. Can Beşe 19-20 yaşlarındayken babamız üçüncü kişilerden aldığı İstanbul'da üç plazada üç ayrı daireyi ve Bodrum'da üç arsa tapusunu onun üzerine yapmıştır" ifadeleri yer aldı. Hollandalı eşi sayesinde vatandaşlık alan ve sınırsız oturma izni olan Can Beşe'nin ise davalar açıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte Hollanda'ya belirlendi.



Ümit UZUN