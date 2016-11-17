Partili Cumhurbaşkanı

Şu anda gerek AK Parti gerekse MHP'nin kendi aralarında yapmakta oldukları bu çalışmanın (yeni anayasa) Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı olması konusunda benim açımdan herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Yeter ki burada her iki siyasi parti milletimize neyi takdim edecektir, bunu kendi aralarında görüşmek suretiyle kararı vereceklerdir.
Benim kanaatim, bir cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi, ülkedeki aktif bir yapı için zafiyet getirir. Fiili başkanlık diye zaman zaman Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şekliyle, Cumhurbaşkanlığı sistemine bu şekilde girildiği anda, tabi ki partiden ilişiğinin kesilmesi doğru olmayacaktır.
DAYANIŞMA DÖNEMİ
Partisiyle beraber bu yolu yürümesi, bu süreci işletmesi şüphesiz ki hem mensubu olduğu partinin, hem de cumhurbaşkanının kendisini güçlü kılacak ve atılacak adımlar da çok daha kararlı, dayanışma içerisinde atılmış olacaktır. Yani bir patinaj dönemi tamamıyla terk edilmiş, geleceğe yönelik bir dayanışma dönemi başlamış olacaktır.
Münbiç'te koalisyon güçlerinin başta ABD olmak üzere verdikleri söz, bugün yarın o da fazla sürmeyecek. PYD/YPG'nin doğuya gitmesi söz konusuydu. Bu sözlerini gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Biz de şimdi o sözün gerçekleşeceğini ümit ediyoruz.
BELÇİKA FETÖ MERKEZİ
Almanya'nın dışında diğer Avrupa ülkelerinde olanlar, Fransa'da, İsveç'te, Hollanda'da olanlar... Belçika şu anda bu işin adeta önemli bir merkezi. Sadece PKK değil, FETÖ'nün de önemli bir merkezi. O kadar camilerimiz kundaklanıyor, kimsede bir duyarlılık söz konusu değil. Ve şu anda Belçika tabi ki, burada AB'nin parlamentosunun da olması hasebiyle önem arz ediyor. Diplomatların sirkülasyonun en yoğun olduğu bir ülke. Çok daha hassas olması lazım ama bu hassasiyet yok.
Mursi ile ilgili daha önce de bir idam kararı temyiz edilmişti ve olumlu dönmüştü. Bu ikincisi oluyor. Bunu olumlu gördüm dersem, bu herhalde çok ciddi sözde rüşvet olur. Zira bu atılan adım bir defa dürüst bir adım değildi ki, bu insanlar yaklaşık 3 yıldır içeride. Bunların hepsi mağdur durumda. İçerideki yaşam koşullarını bilen yok. Bundan sonraki süreçte ne olacak, yapılan açıklamalara bakarsanız müebbet hapis diyorlar. Mursi ve arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması asıl olandır.
ABD'de olanları görüyorsunuz. İstedikleri başkan olmadı diye, Sayın Trump'a nasıl saldırdıkları ortada. Ya bir durun bakalım, sandıktan çıktı, saygı duyun. Nasıl bir çalışma ortaya konulacak. Bu görülsün, ondan sonra ne yapacaksanız, ne yazacaksanız yazın. Bu da dünyada kimin demokrat ya da demokrasiye saygılı olduğunu göstermesi bakımından çok çok önemli.
Sayın Başbakanımız'ın Dışişleri Danışmanı Kemal Öktem beyi biz de İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da büyükelçilerini atadılar.
PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR
Erdoğan, ziyaret ettiği Pakistan'a desteğimizin süreceğini açıkladı: Biz Pakistan'ın güvenlik ve refahını kendi güvenlik ve refahımızla bir tutuyoruz. Pakistan FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergiledi. FETÖ'nün ülke içindeki varlığını sonlandırma, fitne girişimlerinin önüne geçme noktasında hemen harekete geçtiler. Bütün FETÖ yetkililerini aileleriyle beraber sınırdışı etmeleri çok önemli. Bu dünyadaki FETÖ okullarına veya değişik etkinliklerine çok önemli bir cevaptır, telkindir.
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