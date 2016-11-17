Paramparça hayatlar!

Mersin'de 10 yıl önce Türkiye'ye gelip evlenen Moldovalı 2 çocuk annesi Natalia Özışık, devlete olan 12 bin TL idari para cezasını ödeyemeyince sınır dışı edildi. Evlendikten sonra kimliğini değiştirmek için gittiği emniyette genç kadına, oturma izni almadığı için 3 bin lira ceza kesildi. Bu parayı ödeyemeyen Özışık, kimlik kontrolü yapan ekiplere yakalandı. 12 bin TL borcu ve oturma izni olmadığı için ülkesine gönderildi.