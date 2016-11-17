Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPSS Ortaöğretim sınavının 176 sınav merkezinde ve 12 bin 398 binada 20 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Demir bu sınav için, "ÖSYM tarihinin en büyük sınavı olacak. 2 yıl önceki aynı sınava başvuran aday sayısı 1 milyon 828 bin dolayında idi. Bu yıl da 2 milyon bandında bekliyorduk. Ancak 3 milyon 498 bin 335 aday başvurusu aldık. Sınavda, 542 bin 122 sınav görevlisi hazır bulunacak." değerlendirmesini yaptı.

Büyük kitlelerin katıldığı sınavlara adayların kendini denemek için de girebildiğinin altını çizen Demir, şöyle konuştu:

Bu yılki KPSS ön lisans sınavına başvuran aday sayısının yaklaşık 1,5 milyon; Ortaöğretim sınavına başvurunun ise 3,5 milyona yakın olmak üzere toplamda 5 milyona yaklaştığını belirten Demir, "Sayı bu kadar büyük olunca sınavın aynı hafta sonu yapılması imkansızdı. Bu nedenle sınavları ayırdık." dedi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU UYARISI

Demir, 3,5 milyona yakın adayın ve 550 bin kişinin görev yapacağı 20 Kasım sabah saatlerinden itibaren bütün illerde büyük bir trafik yoğunluğu beklendiğini hatırlatarak, adaylara şu uyarılarda bulundu:

"Trafik yoğunluğunu göz önüne alarak sınavın saatini 09.30'dan 10.00'a aldık. Ama hem görevlilere hem adaylara şunu söylemek isterim. O saatlerde daha önceki olağan trafiği düşünerek yola çıkanlar geç kalabilir, sınava yetişemeyebilir, mağdur olabilir. Dolayısıyla trafik durumunun dikkate alınması gerekir. Bunu özellikle adaylara duyurmak isterim. Sınav için erken saatte sınav yerinde olmalarını tavsiye ediyorum."

Sınav giriş belgeleri ile nüfus cüzdanlarının yanlarında olması gerektiğinin de altını çizen Demir, başka kimliklerle ya da yanlarında anahtar, ulaşım kartı, cüzdan gibi yasaklı malzemeler ile gelmeleri halinde binaya alınmayacaklarını hatırlattı.

Ömer Demir, sınavın başlangıcında kuralların açıklandığını da hatırlatarak, sınavın başlama ve bitiş dakikası uyarısından sonra herhangi bir şekilde işlem yapan adayların da sınavlarının iptal edildiğini dile getirdi. Demir, büyük bir kitlenin gireceği bu sınavda da adayların bu kurala dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

İLLERE GÖRE SINAV BAŞVURU ORANLARI

ÖSYM Başkanı Demir'in verdiği istatistiklere göre, İstanbul 460 bin 224, Ankara 307 bin 438, İzmir 144 bin 861 başvuruyla en fazla adayın sınava gireceği iller olarak sıralandı.

2016 KPSS Önlisans'ta sınavı iptal edilen adaylar

2016 KPSS Önlisans sınavında bin 34 adayın sınavı, sınav kurallarına uymadığı gerekçesiyle iptal edildi.

"Anahtar, cep telefonu, cüzdan, kol saati, metal takı" ile sınava giren 616 aday, "geçerli kimlik belgesi" olmayan 141 aday, "sınav bitmiştir" uyarısından sonra işaretleme yapmaya devam eden 36 aday, raporu olmadan normal salonlarda engelli ayrıcalıklarından yararlanmaya çalışan 16 aday, sınav giriş belgesi olmadan sınava giren 11 aday, başkasını sınava sokmaya çalışan 3 aday ve çeşitli kural dışı davranışlarda bulunan 186 adayın sınavı iptal edildi.

Kural dışı davranışlar arasında ise "sınava geç girme", "yiyecek, kırtasiye, manyetik kart, madeni eşya, hesap makinesi, güneş gözlüğü" gibi, getirilmesi yasaklı maddeleri yanında taşımak yer aldı.