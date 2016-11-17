Nafaka hapsi

İzmir'de yaşayan YusufKarınca (49), ilk eşinden1998'de boşandı. 2008'deiflas eden Karınca, eski eşineve kızına aylık 3 bin 100 liranafaka ödemekte zorlandı.Biriken nafaka borcunuödeyemeyen Karınca,ikinci evliliğini ise 2012'deNagihan Karınca ile yaptı.Bu evlilikten de bir oğluolan Karınca, ödeyemediğinafaka borcu yüzünden 15 ayönce hapse atıldı. Cezaevinegiren Yusuf Karınca'nıneşi ise 2.5 yaşındakioğluyla ortada kaldı.Oğluyla birlikteDüzce'deki ailesininyanına dönen NagihanKarınca, borcunsürekli katlandığınıve ödeyemediklerinianlattı. Karınca, "Borçyüzünden çocuğumbabasını göremiyor.Para için değer mi?Ailece psikolojimizbozuldu" diye ağladı.
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