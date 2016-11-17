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Nafaka hapsi

Nafaka borcunu ödeyemeyen , cezaevine girdi. Oğluyla ortada kalan ikinci eşi ise “Para için oğlum babasını göremiyor” dedi.

Nafaka hapsi
İzmir'de yaşayan Yusuf Karınca (49), ilk eşinden 1998'de boşandı. 2008'de iflas eden Karınca, eski eşine ve kızına aylık 3 bin 100 lira nafaka ödemekte zorlandı. Biriken nafaka borcunu ödeyemeyen Karınca, ikinci evliliğini ise 2012'de Nagihan Karınca ile yaptı. Bu evlilikten de bir oğlu olan Karınca, ödeyemediği nafaka borcu yüzünden 15 ay önce hapse atıldı. Cezaevine giren 'nın eşi ise 2.5 yaşındaki oğluyla ortada kaldı. Oğluyla birlikte Düzce'deki ailesinin yanına dönen Nagihan Karınca, borcun sürekli katlandığını ve ödeyemediklerini anlattı. Karınca, "Borç yüzünden çocuğum babasını göremiyor. Para için değer mi? Ailece psikolojimiz bozuldu" diye ağladı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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