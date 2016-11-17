Mutabakat aramaya devam

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 113. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni anayasa ile ilgili bilgiler verdi. Yıldırım, "Hazırlıklarımız bitti. Anayasa değişikliğini önümüzdeki günlerde Gazi Meclis'e getirmiş olacağız. Diğer siyasi partilerle ortak bir mutabakat zemini aramayı da sürdüreceğiz. Ondan sonra karar, her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir. Milletin, Türkiye'nin artık vakit kaybetmesine tahammülü yoktur. İkide bir tıkanan sistem arızalarıyla ister istemez kriz üreten yönetim yapısının değişmesini, işleyen, çare üreten bir sisteme geçilmesini millet istiyor" dedi. Yıldırım, milletin 3 Kasım 2002'de ne dediyse şimdi de onu dediğini belirterek, "Milletimiz o gün değişim diyordu, bugün yine değişim diyor" diye konuştu.