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Mardin ve Siirt belediyelerine atandı

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir ve Siirt Belediye başkanlıklarına atadı.

O iki belediyeye kayyum atandı
İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada ile 'ne atandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, İçişleri Bakanlığı'nın 16.11.2016 tarihli kararı ile görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. İçişleri Bakanlığı'nca; Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişlerdir."
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 08:12
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