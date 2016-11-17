"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, İçişleri Bakanlığı'nın 16.11.2016 tarihli kararı ile görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. İçişleri Bakanlığı'nca; Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişlerdir."
Mardin ve Siirt belediyelerine kayyum atandı
İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir ve Siirt Belediye başkanlıklarına kayyum atadı.
"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, İçişleri Bakanlığı'nın 16.11.2016 tarihli kararı ile görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. İçişleri Bakanlığı'nca; Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişlerdir."
Etiketler: Kayyum , Mardin Büyükşehir Belediyesi , siirt belediyesi
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