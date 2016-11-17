Bombalı saldırıyı itiraf etti! Gerekçesi şaşırttı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını toplayarak görüntülerinden bombalı paketi bırakan kuryenin saldırıda yaralanan O.K.'nın oyun yazılımı yapan mühendis oğlu A.C.K. olduğunu belirleyerek pazartesi günü kısa sürede gözaltına almıştı.
OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ
Yaklaşık 3 gündür Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis ekipleriyle bomba ve patlama hakkında konuşmayan A.C.K.'ya olay gününe ait güvenlik kamer görüntüleri izlettirildi. A.C.K.'nın ilk başta, olay gününe ilişkin toplanan güvenlik kameralarındaki kişinin kendisinin olmadığını söyledi.
TAKSİLERDEN ALINAN PARMAK İZLERİ EŞLEŞTİ
Şüpheli A.C.K.'nın kullandığı taksilerden alınan parmak izleri İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelendi. Taksilerden alınan parmak izleriyle A.C.K.'nın parmak izleri eşleşti.
'ÇOÇUKLUKTA YAŞADIKLARIMLA ALAKALI'
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen parmak izi eşleşmesi sonrası tekrar A.C.K.'ya güvenlik kameraları ve parmak izi eşleşmesi sunulunca akşam saatlerinde TEM ekiplerine çözüldüğü ve sözlü olarak patlayıcıyı hazırlayarak saldırıyı yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Edilen bilgiye göre, A.C.K.'nın bombalı saldırıyı 'Çocukluğunda yaşadıklarıyla alakalı' olarak yaptığını söylediği iddia edildi. Şüpheli A.C.K'nın yazılı ifadesinin ise önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacağı öğrenildi.
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