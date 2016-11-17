Yol Durumu
  1. Sınırı aştı!
  2. Esenyurt’ta kanlı saldırı

etti! Gerekçesi şaşırttı!

'deki ile ilgili gözaltında olan A.C.K., babasının da ağır yaralandığı saldırıyı etti. Şüphelinin, bombalı saldırıyı 'Çocukluğunda yaşadıklarıyla alakalı' olarak yaptığını söylediği öğrenildi.

Bombalı saldırıyı itiraf etti! Gerekçesi şaşırttı!
'de bir iş yerinde Pazartesi günü da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili şirket ortağının gözaltına alınan mühendis oğlu saldırıyı yaptığını etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını toplayarak görüntülerinden bombalı paketi bırakan kuryenin saldırıda yaralanan O.K.'nın oyun yazılımı yapan mühendis oğlu A.C.K. olduğunu belirleyerek pazartesi günü kısa sürede gözaltına almıştı.

OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ
Yaklaşık 3 gündür Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis ekipleriyle bomba ve patlama hakkında konuşmayan A.C.K.'ya olay gününe ait güvenlik kamer görüntüleri izlettirildi. A.C.K.'nın ilk başta, olay gününe ilişkin toplanan güvenlik kameralarındaki kişinin kendisinin olmadığını söyledi.

TAKSİLERDEN ALINAN PARMAK İZLERİ EŞLEŞTİ
Şüpheli A.C.K.'nın kullandığı taksilerden alınan parmak izleri İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelendi. Taksilerden alınan parmak izleriyle A.C.K.'nın parmak izleri eşleşti.

'ÇOÇUKLUKTA YAŞADIKLARIMLA ALAKALI'
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen parmak izi eşleşmesi sonrası tekrar A.C.K.'ya güvenlik kameraları ve parmak izi eşleşmesi sunulunca akşam saatlerinde TEM ekiplerine çözüldüğü ve sözlü olarak patlayıcıyı hazırlayarak saldırıyı yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Edilen bilgiye göre, A.C.K.'nın bombalı saldırıyı 'Çocukluğunda yaşadıklarıyla alakalı' olarak yaptığını söylediği iddia edildi. Şüpheli A.C.K'nın yazılı ifadesinin ise önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacağı öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe 20:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar