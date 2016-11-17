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Lokman bebeğin yaşam zaferi

Lokman bebeğin yaşam zaferi
Akciğerleri arasında 2 kist ile dünyaya gözlerini açan , yaşam savaşını kazandı. Konya'da oturan Kaynak ailesinin biricik oğlu Lokman, doğar doğmaz solunum cihazına bağlandı. Duran kalbi her seferinde çalıştırıldı. 24 günlükken çok riskli görülen ameliyata alındı. 2 yaşına geldiğinde diğer kistin büyüdüğü ve akciğere bası yaptığı belirlendi. Bu kistin de başarıyla çıkarılmasıyla Lokman bebek sağlığına kavuştu. Anne Yasemin Kaynak, mutluluktan havalara uçtu.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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