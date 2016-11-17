Lokman bebeğin yaşam zaferi

Akciğerleri arasında 2 kist ile dünyaya gözlerini açan Lokman bebek, yaşam savaşını kazandı. Konya'da oturan Kaynak ailesinin biricik oğlu Lokman, doğar doğmaz solunumcihazına bağlandı. Duran kalbiher seferinde çalıştırıldı. 24 günlükken çok riskli görülen ameliyata alındı. 2 yaşına geldiğinde diğer kistin büyüdüğü ve akciğere bası yaptığı belirlendi. Bu kistin de başarıyla çıkarılmasıyla Lokman bebek sağlığına kavuştu. Anne Yasemin Kaynak, mutluluktan havalara uçtu.
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