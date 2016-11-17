Demir bu sınav için, "ÖSYM tarihinin en büyük sınavı olacak. 2 yıl önceki aynı sınava başvuran aday sayısı 1 milyon 828 bin dolayında idi. Bu yıl da 2 milyon bandında bekliyorduk. Ancak 3 milyon 498 bin 335 aday başvurusu aldık. Sınavda, 542 bin 122 sınav görevlisi hazır bulunacak." değerlendirmesini yaptı.
Büyük kitlelerin katıldığı sınavlara adayların kendini denemek için de girebildiğinin altını çizen Demir, şöyle konuştu:
Bu yılki KPSS ön lisans sınavına başvuran aday sayısının yaklaşık 1,5 milyon; Ortaöğretim sınavına başvurunun ise 3,5 milyona yakın olmak üzere toplamda 5 milyona yaklaştığını belirten Demir, "Sayı bu kadar büyük olunca sınavın aynı hafta sonu yapılması imkansızdı. Bu nedenle sınavları ayırdık." dedi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU UYARISI
Demir, 3,5 milyona yakın adayın ve 550 bin kişinin görev yapacağı 20 Kasım sabah saatlerinden itibaren bütün illerde büyük bir trafik yoğunluğu beklendiğini hatırlatarak, adaylara şu uyarılarda bulundu:
"Trafik yoğunluğunu göz önüne alarak sınavın saatini 09.30'dan 10.00'a aldık. Ama hem görevlilere hem adaylara şunu söylemek isterim. O saatlerde daha önceki olağan trafiği düşünerek yola çıkanlar geç kalabilir, sınava yetişemeyebilir, mağdur olabilir. Dolayısıyla trafik durumunun dikkate alınması gerekir. Bunu özellikle adaylara duyurmak isterim. Sınav için erken saatte sınav yerinde olmalarını tavsiye ediyorum.
KPSS ön lisans için bini aşkın adayın sınav kurallarına uymadığı için sınavı iptal edildi. Bunların içerisinde 'yasaklı malzemeler' dediğimiz, saat, takı, yiyecek gibi sınav salonuna getirilmesi yasaklanmış eşya ile girdikleri için sınavları iptal edilen adaylar var."
KPSS Ortaöğretim Sınavı'na 3,5 milyona yakın adayın katılacağını, adayların bir kısmının yaş itibarıyla ÖSYM sınavlarına uzun süre girmeyenlerden oluştuğunu dile getiren Demir, "Aday başvurusunun oransal olarak en yüksek olduğu yaş aralığı 36-40 yaş. 2014 yılında 36-40 yaş arasında KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giren aday sayısı 76 bin 492 iken, bu yıl aynı sınava girecek aday sayısı 269 bin 420, yani yaklaşık yüzde 252'yi aşkın bir artış söz konusu. Hatta 70 yaşında bile sınava girecek olan adayımız var." diye konuştu.
Adayların sınav kurallarını iyi okumalarını isteyen Demir, aksi durumda adayların sınav binalarına ya da salonlara giremeyebilecekleri uyarısında bulundu.
Sınav giriş belgeleri ile nüfus cüzdanlarının yanlarında olması gerektiğinin de altını çizen Demir, başka kimliklerle ya da yanlarında anahtar, ulaşım kartı, cüzdan gibi yasaklı malzemeler ile gelmeleri halinde binaya alınmayacaklarını hatırlattı.
Ömer Demir, sınavın başlangıcında kuralların açıklandığını da hatırlatarak, sınavın başlama ve bitiş dakikası uyarısından sonra herhangi bir şekilde işlem yapan adayların da sınavlarının iptal edildiğini dile getirdi. Demir, büyük bir kitlenin gireceği bu sınavda da adayların bu kurala dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
İLLERE GÖRE SINAVA BAŞVURU ORANLARI
ÖSYM Başkanı Demir'in verdiği istatistiklere göre, 2014-2016 KPSS Ortaöğretim oturumuna başvuru sayısında il bazında da artışlar gözlendi.
2014-2016 yıllarında KPSS Ortaöğretime başvuran kişi sayısı artışında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da 2014'te 193 bin 131 kişi sınava başvururken, 2016'da bu rakam yüzde 138'lik artışla 460 bin 224'e yükseldi.
Ayrıca, Gaziantep'te bir önceki sınava göre yüzde 136'lık artışla 69 bin 767 aday, Nevşehir'de yüzde 133'lük artışla 14 bin 918 aday, Düzce'de yüzde 129'luk artışla 23 bin 215 aday, Antalya'da yüzde 123'lük artışla 89 bin 479, Kilis'te yüzde 121'lik artışla 6 bin 770 aday, Rize'de yüzde 117'lik artışla 20 bin 570 aday, Kocaeli'de yüzde 114'lük artışla 94 bin 71 aday, Yalova'da yüzde 110'luk artışla 8 bin 550 aday, Aksaray'da yüzde 108'lik artışla 18 bin 939 aday, Bursa'da yüzde 107'lik artışla 113 bin 67 aday ve Ankara'da yüzde 105'lik artışla 307 bin 438 aday sınava girecek.
Öte yandan, İstanbul 460 bin 224, Ankara 307 bin 438, İzmir 144 bin 861 başvuruyla en fazla adayın sınava gireceği iller olarak sıralandı.
2016 KPSS ÖNLİSANS'TA SINAVI İPTAL EDİLEN ADAYLAR
2016 KPSS Önlisans sınavında bin 34 adayın sınavı, sınav kurallarına uymadığı gerekçesiyle iptal edildi.
"Anahtar, cep telefonu, cüzdan, kol saati, metal takı" ile sınava giren 616 aday, "geçerli kimlik belgesi" olmayan 141 aday, "sınav bitmiştir" uyarısından sonra işaretleme yapmaya devam eden 36 aday, raporu olmadan normal salonlarda engelli ayrıcalıklarından yararlanmaya çalışan 16 aday, sınav giriş belgesi olmadan sınava giren 11 aday, başkasını sınava sokmaya çalışan 3 aday ve çeşitli kural dışı davranışlarda bulunan 186 adayın sınavı iptal edildi.
Kural dışı davranışlar arasında ise "sınava geç girme", "yiyecek, kırtasiye, manyetik kart, madeni eşya, hesap makinesi, güneş gözlüğü" gibi, getirilmesi yasaklı maddeleri yanında taşımak yer aldı.
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