Kendi küçük gönlü büyük

9'uncu sınıf öğrencisi Göksu Yeşildağ (15), kayak yarışmasında aldığı para ödülüyle memleketi Mersin'in Mut İlçesi'ndeki yoksul öğrencilere 89 bot ile bir bisiklet hediye etti. Milli kayakçı Yeşildağ, en son katıldığı iki okul yarışmasında 2 birincilik bir de ikincilik elde etti. Bu dereceler için verilen para ödülü ve babasının da maddi desteğiyle aldığı botları bizzat kendisi gidip öğrencilere giydirdi.