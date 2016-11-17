Yol Durumu
  1. ‘İnsanın vatanı başka bir şey’
  2. FETÖ'cü askerlerden iltica başvurusu!

Kendi küçük gönlü büyük

Şampiyon kayakçı çocukları sevindirdi.

Kendi küçük gönlü büyük
9'uncu sınıf öğrencisi Göksu Yeşildağ (15), kayak yarışmasında aldığı para ödülüyle memleketi Mersin'in Mut İlçesi'ndeki yoksul öğrencilere 89 bot ile bir bisiklet hediye etti. Milli kayakçı Yeşildağ, en son katıldığı iki okul yarışmasında 2 birincilik bir de ikincilik elde etti. Bu dereceler için verilen para ödülü ve babasının da maddi desteğiyle aldığı botları bizzat kendisi gidip öğrencilere giydirdi.
Etiketler:
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar