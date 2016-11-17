Siirt Belediyesine kayyum atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın ilk icraatı kentte bazı yerleşim alanlarındaki su sorununu çözme ve iki gündür toplanmayan çöplerin temizlenmesi talimatını vermek oldu.
İçişleri Bakanlığı kararıyla Siirt Belediyesine kayyum atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın ilk icraatı kentte bazı yerleşim alanlarındaki su sorununu çözme ve iki gündür toplanmayan çöplerin temizlenmesi talimatını vermek oldu.
Siirt Belediyesine gelerek görevine başlayan Taşkın, kent merkezinde bazı mahallelerdeki yerleşim alanlarındaki su kesintilerinin çözüme kavuşması ve iki gündür Siirt Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince toplanmayan çöplerin bir an önce temizlenmesi talimatını verdi.
Taşkın, makamında Özel Kalem, Personel işleri, Temizlik işleri ve Basın bürosu müdürlerini çağırarak belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Makamda belediye kurum müdürleri ile yaptığı kısa toplantının ardından konuşan Başkan Vekili Ceyhun Dılşad Taşkın, "Şehir içinde çalışmayan belediye otobüslerinin ve toplanmayan çöplerin toplanması için gerekli talimatları verdim" dedi.
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