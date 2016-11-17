İşte yeni Şırnak projesi

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin yaşamı hiçe sayan saldırılarının neden olduğu tahribatın devlet tarafından giderilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Aralarında terör örgütünün yöneticileri ile dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu 508 teröristin etkisiz hale getirildiği, 50 ton ağırlığında bin 845 el yapımı patlayıcının imha edildiği, patlayıcı tuzaklanan 240 barikatın kaldırıldığı, 39 çukurun kapatıldığı, 14 bin 727 evde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmasının yapıldığı kentte, sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasıyla, imar ve altyapının yenilenmesi için çalışmalar hız kazandı.

Projelerle ilgili terör mağdurlarına bilgilendirme

Terör saldırıları sonucu yıkım kararı alınan 2 bin 44 konut ve 5 cami ile yıkılan 3 okul ve öğretmenevinin yerine yenilerinin yapılacağı kentte inşa edilecek 6 bin dolayında konutun bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar sürerken bir yandan da kentin yeniden imarı için hazırlanan projeler terör mağdurlarına konunun uzmanlarınca anlatılıyor.

"GELİŞMELERDEN UMUTLUYUZ"

Mustafa Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarında evinin yıkıldığını belirterek, Şırnak Valiliği ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce bilgilendirme yapıldığını öğrenir öğrenmez yıkılan evinin durumu ile ilgili bilgi almaya geldiğini söyledi.

"Gelişmelerden umutluyuz. Yapılacak konutların projelerini gördük. İnşallah bu proje uygulanır." diyen Erkan, yaşanan olayların son bulmasını istediklerini aktardı.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ DAHA GÜZEL OLUR"

Aziz Bahşiş, yeni projelerin nasıl olacağını öğrenmek istediklerini belirtti.

Bu nedenle bilgi almak için spor salonuna geldiğini anlatan Bahşiş, terör nedeniyle insanların evlerinden olduğunu dile getirdi. Bahşiş, "Evimizin durumunu öğrenmeye geldik ve projeleri gördük. İnşallah önümüzdeki süreç daha güzel olur, umutluyuz. Artık mağduriyetlerin yaşanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

"TERÖRİSTLER YÜZÜNDEN BÜYÜK EZİYET ÇEKTİK"

Behiye Ekici de saldırılar nedeniyle evinin yıkıldığını anlatarak, tüm eşyalarının enkaz altında kaldığını belirtti.

Eşinin yıllar önce vefat ettiğini, mağdur olduğunu aktaran Ekici, "Allah herkese hayırlı bir kapı açsın." şeklinde konuştu.

Süleyman Çifci, evi ile alt katındaki iş yerinin saldırılarda büyük zarar gördüğünü söyledi.

Üzerindeki kıyafetin dışında hiçbir şeyinin kalmadığına işaret eden Çifci, büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti. Çifci, "Teröristler yüzünden büyük eziyet çektik. İş yerimi açamıyordum. Mahalleye döşenen bombalar yüzünden evim ve dükkanım zarar gördü. Devletten destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.