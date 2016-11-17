İki şirkete daha kayyum atandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şirkete kayyum atandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları, anayasal sistemi silah zoruyla değiştirmeye çalıştıkları, finansal destek sağladıkları, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları ve Vergi Usul Yasası'na muhalefette bulundukları" iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.

İnşaat ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren 2 şirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kayyum ataması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren hakimlik, "Koro Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi" ve "Erenler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi"ne kayyum atanmasına karar verdi.

Bu arada, "Erenler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi" Eren Birsen ve Erhan Yağcı'nın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandığı, "Koro Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi" ortaklarından Savaş Y. ve Tarık Y.'nin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Sakarya'da, soruşturma kapsamında daha önce de 20 şirkete kayyum atanmıştı.