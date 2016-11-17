Hepinizi öldürsem cezam yok

15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili FETÖ'nün darbeci 5 subayı hakkındaki iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Genelkurmay'ın 'Harekat Yıldırım'emri ile İncirlik 10. Tanker Üs KomutanıTuğgeneral Bekir Ercan Van'ın sözde sıkıyönetimkomutanlığına atandığı bilgisine yer verildi.
'HEPİNİZİ ÖLDÜRSEM CEZAMIZ YOK'
Söz konusu iddianamede, FETÖ'cüler tarafından kendisine sözde Adana Jandarma Bölge Komutanlığı görevi verilen Kurmay Albay Halil Çelik'le ilgili bilgiler de yer aldı. İddianamede, Çelik'in personelekendisini bu görevdeymiş gibi gösterdiği,Osmaniye'deki (JÖH) taburunu Adana'yagetirtme girişiminde bulunduğu da ifade edildi. Darbe gecesi Üsteğmen Hasan Şahna'nın İncirlik Üssü'nden çıkmalarına izin vermeyen polislere tüfek doğrultarak "Hepinizi öldürsem cezamız yok. Bu saatten sonra yönetimi biz devraldık" diye konuştuğu da iddianameye yansıdı.
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