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Hepinizi öldürsem cezam yok

Hepinizi öldürsem cezam yok
15 Temmuz hain girişimi ile ilgili 'nün darbeci 5 subayı hakkındaki iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Genelkurmay'ın 'Harekat Yıldırım' emri ile İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın sözde sıkıyönetim komutanlığına atandığı bilgisine yer verildi.

'HEPİNİZİ ÖLDÜRSEM CEZAMIZ YOK'
Söz konusu iddianamede, FETÖ'cüler tarafından kendisine sözde Adana Jandarma Bölge Komutanlığı görevi verilen Kurmay Albay Halil Çelik'le ilgili bilgiler de yer aldı. İddianamede, Çelik'in personele kendisini bu görevdeymiş gibi gösterdiği, Osmaniye'deki (JÖH) taburunu Adana'ya getirtme girişiminde bulunduğu da ifade edildi. Darbe gecesi Üsteğmen Hasan Şahna'nın İncirlik Üssü'nden çıkmalarına izin vermeyen polislere tüfek doğrultarak "Hepinizi öldürsem cezamız yok. Bu saatten sonra yönetimi biz devraldık" diye konuştuğu da iddianameye yansıdı.

NAZAN ERDEM
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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