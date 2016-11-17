Tunceli'de Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün İstanbul'da gözaltına alınan ve Tunceli'ye getirilen HDP Tunceli eski Milletvekili Edibe Şahin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve dün İstanbul'daki evinden gözaltına alınan HDP eski milletvekili ve bir dönem de Tunceli Belediye Başkanlığı yapan Edibe Şahin, dün akşam geç saatlerde Tunceli'ye getirildi.
Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Edibe Şahin, savcılıkta verdiği ifadenin ardından bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şahin'in tutuklandığı aynı soruşturma kapsamında dün Tunceli Belediye başkanı Mehmet Ali Bul'un da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
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