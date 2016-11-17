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'li eski vekil tutuklandı

Tunceli'de Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün İstanbul'da gözaltına alınan ve Tunceli'ye getirilen Tunceli eski Milletvekili , çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Terör destekçisi HDPli eski vekil tutuklandı
Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve dün İstanbul'daki evinden gözaltına alınan eski milletvekili ve bir dönem de Tunceli Belediye Başkanlığı yapan , dün akşam geç saatlerde Tunceli'ye getirildi.
Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Edibe Şahin, savcılıkta verdiği ifadenin ardından bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şahin'in tutuklandığı aynı soruşturma kapsamında dün Tunceli Belediye başkanı Mehmet Ali Bul'un da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 19:15
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