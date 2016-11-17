HDP 21 Kasım tarihinden itibaren Kars, Adana, Gaziantep'ten başlayarak 24 ilde "Halk Toplantısı" gerçekleştirecek. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Tutuklamalar nedeniyle yapılacak bu toplantılarda, halkla beraber nasıl hareket edeceğimizi tartışacağız" dedi.