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'den tahrik toplantıları

HDPden tahrik toplantıları
HDP 21 Kasım tarihinden itibaren Kars, Adana, Gaziantep'ten başlayarak 24 ilde "Halk Toplantısı" gerçekleştirecek. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Tutuklamalar nedeniyle yapılacak bu toplantılarda, halkla beraber nasıl hareket edeceğimizi tartışacağız" dedi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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