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Hala kararsız

Hala kararsız
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'nin "Sen de katıl bize" çağrısına CHP lideri sessiz kaldı. Ancak açıklama Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Başkanlık değil, başkanlığın daniskası önerilmektedir. Ortada bir demokrasi treni olsa bu trende seyahat etmek büyük bir mutluluk verirdi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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