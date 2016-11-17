Güneydoğu’da beyaz sayfa açılıyor

Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın etkisizleşmeye başlaması yeni bir dönemin yolunu açtı. Her ilde vali, kaymakam, asker, kayyum, aşiret liderleri ve STK’lar bir araya gelmeye başladı. Aracı olmadan sadece vatandaşın muhatap alınacağı yeni dönem için yol haritası çiziliyor
Hükümet, Doğu ve Güneydoğu'da yapılan operasyonlarla PKK'yı etkisiz hale getirirken, bölge halkına dönük yeni bir süreç tasarlandığı da ortaya çıktı. Muhatap olarak direkt bölge halkının alınacağı yeni süreç, Kürt sorununa siyasi ve ekonomik açıdan kalıcı çözüm bulmayı hedefliyor. İsim koyma çalışmalarının devam ettiği yeni döneme ilişkin çalışmalarda da gaza basılmış durumda. Her ilde, vali, kaymakam, kayyumlar, asker, aşiret liderleri, STK'lar, kanaat önderleri ve halk 'özel buluşmalar' gerçekleştiriyor. Bu buluşmalardan biri de önceki gün Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Polisevi'nde düzenlenen 3 saatlik yemekte yeni yol haritası masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, toplantının ana vurgusunu devlet ve halk kaynaşmasının yeniden sağlanması oluşturdu. SABAH'a konuşan kaynaklar, "Kürt sorunu ve bölgedeki ekonomik sıkıntıları çözmek amacıyla yeni bir süreç başlatılıyor. Bölgede beyaz bir sayfa açılacak. Yeni dönemde PKK da onun siyasi uzantısı HDP de olmayacak. Direkt halkın muhatap alınacağı bir süreç yürütülecek. Bölge halkının sıkıntıları birebir dinleniyor, bunlara çözüm üretilecek. Aracısız bir çözüm dönemi üzerine strateji geliştiriyoruz" dedi.
YENİDEN UMUT DOĞDU
PKK'nın bölgede belinin kırılmış olması, hendekler döneminin bitmesi, örgütün finans kaynaklarının ağır yara alması yeni sürecin elini güçlendirecek unsurlar olarak öne çıkıyor. İstihbarat raporlarına göre, Güneydoğu halkı yaşananların faturasını terör örgütüne keserken, öfkelerini ilk kez korkmadan dile getirmeye başladı. Terör saldırıları nedeniyle Şırnak'ta 8 ay kepenk açamayan esnaflar yazılı bir açıklama yaparak, "HDP, PKK ve bunların sözde gençlik yapılanmaları memleketimizi cehennem çukuruna dönüştürdü" açıklamasına imza attı. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlu da halkın hendek siyasetinden çok çektiklerini, bu nedenle de yeni atılacak adımları merakla beklediklerini söyledi. Çağlu, "Kayyum atanan belediyeler daha verimli çalışıyor. Halk yaşanan süreçten ders çıkardı. Teröre artık halk izin vermez" dedi. Güneydoğu Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan Akbal da yeni sürece ilişkin duyumların arttığını ifade ederek, "Bizim önerimiz ekonomik bir çözüm sürecinin süratle hayata geçirilmesidir. Yeni söylemlere ihtiyaç var" diye konuştu.
İŞTE 10 ADIMDA YENİ SÜREÇ
Yeni dönemde muhatap direkt vatandaş olacak. Sonuna kadar diyalog ve irtibat sağlanacak. Akiller heyeti kurulmayacak.
PKK ile mücadele sonuna kadar sürdürülecek, örgütün finansa erişimi kırılacak.
Bireysel ve kültürel özgürlükler sağlanacak. Kamu kurumlarında ve eğitimde Kürtçe hizmet genişletilecek.
Sürecin en önemli ayağını ise ekonomik atılımlar oluşturacak. Çatışmalardan dolayı zarar gören ev ve işyerlerinin onarımı hızlandırılacak.
Tazminat davalarına ilişkin valiliklerde özel birimler oluşturulacak. Talepler mahkemeye taşınmadan çözülecek.
Teşvik sistemi açıklanmasına rağmen birçok maddesi Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bürokrasi hızlandırılacak.
TOKİ'nin bölge bütçesi artırılacak. Yakında kurulacak olan SAGYAŞ, bölgede ücretsiz fabrika inşa edecek.
Habur'a ek olarak üç yeni kapı daha açılacak.
Bölgede finansa ulaşım kolaylaşacak.
Güvenlik gerekçesiyle uygulanan ancak ticareti etkileyen internet kesintileri zamanla azalacak.
YENİ DÖNEMİN SEMBOL FOTOĞRAFI
Bölgede, asker, milletvekili, vali, belediye başkanı, aşiret reisleri, kanaat önderleri ve halkın katıldığı toplantılar yapılıyor.
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