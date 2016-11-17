Gülen en az 140 istiyor

FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Hamsici, FETÖ yargısınınnasıl oluşturulduğunu anlattı. Hamsici, Yargıtay üyeliği seçimleri öncesinde kendilerine "Hoca en az 140 üye istiyor" denildiğini söyledi. Hamsici, "Seçim sonucu Gülen cemaatinin daha önce belirlediği 108adaydan 107 kişi aynenYargıtay üyesi seçildi.Danıştay'da ise cemaatinbelirlediği tüm adaylarseçilmişoldu. Sonucabakınca,cemaatinbiroyun oynadığınıanladım" şeklinde konuştu.
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