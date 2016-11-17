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Gülen en az 140 istiyor

Gülen en az 140 istiyor
FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski eski Başkan Vekili , FETÖ yargısının nasıl oluşturulduğunu anlattı. Hamsici, Yargıtay üyeliği seçimleri öncesinde kendilerine "Hoca en az 140 üye istiyor" denildiğini söyledi. Hamsici, "Seçim sonucu Gülen cemaatinin daha önce belirlediği 108 adaydan 107 kişi aynen Yargıtay üyesi seçildi. Danıştay'da ise cemaatin belirlediği tüm adaylar seçilmiş oldu. Sonuca bakınca, cemaatin bir oyun oynadığını anladım" şeklinde konuştu.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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