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Görünmez oldular!

Görünmez oldular!
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar İlçesi'nde 1998 yılında inşasına başlanan ikiz kuleleri için Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nın başvurusu üzerine, uçuş güvenliğini tespiti amacıyla kontrol yapıldı. 7 Kasım 2000 tarihinde yapılan incelemede 'inşaatların belirlenen kriterden yüksek olduğu ve bunun uçuş güvenliğini tehdit ettiği' ortaya çıktı. Bunu üzerine durum mahkemeye taşındı. Kuleler hakkında açılan dava, 13 yıl sonra karara bağlandı. Danıştay, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 22 katlı olan kulelerin 10 katının tıraşlanmasına karar verdi. 45 gündür süren tıraşlama işlemi dün sona erdi. İşlemi yapan firma 10'ar katları blok halinde kesip dev vinçlerle aşağı indirdi. 13 yıldır kentin her yerinden görülen binalar, artık görünmez oldu.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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