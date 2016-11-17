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'nün yeğenleri 'nın ininde enselendi

İzmir’de kurulu şirketin yöneticisi HDP’li Erhan Kahraman ile Gülen’in yeğeni ve ’ya destekten gözaltına alındı. Örgütleri farklı zanlıların ikisi de Bylock kullanıcısı.

FETÖnün yeğenleri PKKnın ininde enselendi

15 Temmuz'da milli iradeye kanlı darbe girişiminde bulunan ile bölücü terör örgütü 'nın ihanet işbirliği İzmir'de düzenlenen operasyonda bir kez daha gözler önüne serildi. ve İzmir polisi, temizlik ve insan kaynakları alanlarında faaliyet gösteren bir şirketin terör örgütleri PKK ve FETÖ adına yasadışı faaliyette bulunduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, aralarında şirketin üst düzey yöneticisi Erhan Kahraman ve çalışanı olan FETÖ'nün elebaşı 'in yeğeni ile kızlarının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

HDP ÜYESİ YÖNETİCİ
HDP üyesi de olan Erhan Kahraman ile bazı şirket çalışanların, hem FETÖ, hem de PKK adına faaliyet gösterdikleri, yine bu kişilerin 2016 yılının ilk aylarında Güneydoğu'da yürütülen operasyonları engellemek ve devleti 'katil' olarak göstermek amacıyla kurulan 'Beyaz İnisiyatif Platformu'nun yöneticisi oldukları belirlendi. Cizre, Nusaybin ve benzeri ilçelerde hendek kazarak Türkiye'yi bölmek isteyen teröristleri korumaya çalışan 'Beyaz İnisiyatif Platformu, kamuoyuna 'ölümleri engellemeye çalışıyoruz' imajı yansıtarak, sadece HDP ve PKK'ların bulunduğu oluşumda toplumun her kesiminden insanın olduğunu ileri sürüp, bu şekilde halk desteği almaya çalışmıştı.

BYLOCK KULLANIYORLAR
İzmir'de de birçok yasadışı eyleme katılan Erhan Kahraman ve Fetullah Gülen'in şirket çalışanı yeğeni ŞimaGülen'in cep telefonlarında, FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli haberleşme programı 'ByLock' bulundu. Erhan Kahraman'ın adının ByLock kullanıcıları arasında kırmızı listede yer aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında iki kişi daha aranıyor.

Kaynak: Star
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 08:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yusuf Yusuf

Siz neymişsiniz.Her pisliğin altından siz çıkıyorsunuz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.11.2016 09:09
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