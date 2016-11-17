15 Temmuz'da milli iradeye kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ ile bölücü terör örgütü PKK'nın ihanet işbirliği İzmir'de düzenlenen operasyonda bir kez daha gözler önüne serildi. MİT ve İzmir polisi, temizlik ve insan kaynakları alanlarında faaliyet gösteren bir şirketin terör örgütleri PKK ve FETÖ adına yasadışı faaliyette bulunduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, aralarında şirketin üst düzey yöneticisi Erhan Kahraman ve çalışanı olan FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Şima Gülen ile kızlarının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

HDP ÜYESİ YÖNETİCİ

HDP üyesi de olan Erhan Kahraman ile bazı şirket çalışanların, hem FETÖ, hem de PKK adına faaliyet gösterdikleri, yine bu kişilerin 2016 yılının ilk aylarında Güneydoğu'da yürütülen operasyonları engellemek ve devleti 'katil' olarak göstermek amacıyla kurulan 'Beyaz İnisiyatif Platformu'nun yöneticisi oldukları belirlendi. Cizre, Nusaybin ve benzeri ilçelerde hendek kazarak Türkiye'yi bölmek isteyen teröristleri korumaya çalışan 'Beyaz İnisiyatif Platformu, kamuoyuna 'ölümleri engellemeye çalışıyoruz' imajı yansıtarak, sadece HDP ve PKK'ların bulunduğu oluşumda toplumun her kesiminden insanın olduğunu ileri sürüp, bu şekilde halk desteği almaya çalışmıştı.





BYLOCK KULLANIYORLAR

İzmir'de de birçok yasadışı eyleme katılan Erhan Kahraman ve Fetullah Gülen'in şirket çalışanı yeğeni ŞimaGülen'in cep telefonlarında, FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli haberleşme programı 'ByLock' bulundu. Erhan Kahraman'ın adının ByLock kullanıcıları arasında kırmızı listede yer aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında iki kişi daha aranıyor.



Kaynak: Star