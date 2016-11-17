Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun koordinasyonunda savcı Berkant Karaka tarafından "FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında rütbeli muvazzaf ve emekli subay ile sivillerin de bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Samsun, Balıkesir, Kayseri, Amasya, Uşak, Kocaeli, Mardin, Malatya ve Antalya illerindeki operasyonunda 31'i emekli ve muvazzaf asker, 6'sı sivil 37 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen arasında emekli Tuğgeneraller Muzaffer Ö. ve Abdullah D. ile Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nde (TMMM) halen görev yapan Albay Murat A'nın da bulunduğu 37'sinin emekli ve muvazzaf asker oldukları, 11 sivilin ise bu askerlerden sorumlu örgütün hususi hizmet sorumluları ve asker eşlerinin örgüt ablaları olduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında halen 11 şüphelinin arandığı, gözaltı kararı verilen 13 kişinin ise darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldukları bildirildi.

SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Bato, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda 7 Temmuz'da "FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatmış, aralarında Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros ve FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ikisi amiral 6 muvazzaf askerin de savcılığa getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına talimat gönderilmişti. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, 4 askeri personel ifade için savcılığa gelmiş, 12 kişinin ise önceki operasyonlar kapsamında arandıkları ve yurt dışında oldukları belirtilmişti. Şüphelilerden 3'ü asker 9 kişi tutuklanırken, haklarında yakalama kararı verilen Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Tuğamiral Ali Suat Aktürk'ün yurt dışında oldukları belirlenmişti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yurda dönmeyen amiraller Uğurlu ve Aktürk, TSK'dan ihraç edilmişti. Uğurlu, ABD'ye iltica talebinde bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Soruşturmanın 26 Temmuz'daki ikinci dalga operasyonunda da 55'i asker 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 28 zanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilenler arasında Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile Tuğgeneraller Şener Topçu, Uğur Buldu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, ayrıca darbe girişimi sonrası tutuklanan ya da gözaltında bulunan Tuğgeneraller Mehmet Nuri Başol, Fatih Celaleddin Sağır, Murat Aygün ve Hidayet Arı, Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da yer aldığı 17 askerin olduğu öğrenilmişti. Aralarında Koçyiğit ve Yüce'nin de bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı, 7 askeri personelin de darbe girişimi nedeniyle daha önce cezaevine konuldukları tespit edilmişti.