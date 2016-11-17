Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de soruların sızdırılmasına ilişkin 91 şüpheli hakkında daha iddianame düzenledi.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırlayarak Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği iddianamenin kabulü halinde şüpheliler, daha önce açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanacak ve daha önce 2010 KPSS'ye ilişkin açılan dava sayısı 5'e, bu davalardaki sanıkların sayısı ise 475'e yükselecek.

İddianamede yer alan 91 şüphelinin 49'u bu dosyadan, 11'i ise başka dosyadan tutuklu bulunuyor.

Soruları sınavdan önce dağıttığı ve FETÖ'nün haksız şekilde kadrolaşma faaliyetini düzenlediği tespit edilen şüpheliler Muharrem Var, Özcan Solmaz, Yalçın Baransu, Fatih Hayal, Polat Orak ve Önder Kavakoğlu hakkında terör örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kamu davası açıldı.





34 ŞÜPHELİ BYLOCK KULLANICISI

FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı, ByLock ve Bank Asya kayıtları bulunan şüphelilerle ilgili ayrıntıların yer aldığı iddianamede, 91 şüphelinin 34'ünün ByLock kullanıcısı olduğu, 91 şüpheliden 21'inin FETÖ tepe yönetimi ile HTS kayıtlarına göre irtibatının bulunduğu, 51'inin Bank Asya'yı kurtarma faaliyeti yapılan tarihlerde bankadaki hesaplarında para artışı hareketliliği tespit edildi.

İddianamede ayrıca, sınavın "P10" puan türünde tercih yapan 488 kadın şüphelinin eşlerinin subay olduğu, bu subaylardan 111'inin darbe girişimi sonrası tutuklandığı, toplamda eşleri KPSS şüphelisi 174 subaya darbe girişimi sonrası adli işlem yapıldığı tespit edildi.

YANLIŞ SORUDA BİRLEŞTİLER

İddianameye göre, şüpheli Baki Saçı'dan elde edilen bilgisayarda bulunan bir soru, 2010 KPSS'de Genel Kültür Testinin 9. sorusu olarak aynen çıktı.

"Aşağıdakilerden hangisi Birinci Meşrutiyet döneminin özelliklerinden değildir" şeklindeki sorunun doğru cevabı ÖSYM tarafından "E" seçeneği olarak belirtildi. Ancak elde edilen kitapçıkta "C" seçeneğinin koyu renkte gösterildiği belirlendi. Eğitim Bilimleri Testinden 100 ve üzeri net yapan 3 bin 227 adayın yüzde 0,38'inin test kitapçığında yanlış olduğu halde, koyu renkte belirtilen cevabı işaretlediği aktarılan iddianamede, "bu adayların soruyu çabasıyla çözme girişimi içine girmeyip, daha önceden görüp ezberlediği seçeneği işaretlemeyi tercih edip, yanlışta birleştikleri" tespiti yapıldı.

Şüphelilerin, sızdırılan yanlış işaretlenmiş soruları sınavda da yanlış yaptığı belirtilen iddianamede, bu durumun "hiç sorgulamadan, koyulaştırılan seçeneği işaretleyen bir grubun bulunduğu"nun ortaya çıkması açısından önemli olduğu vurgulandı.





MEHMET BARANSU'NUN KARDEŞİ YALÇIN BARANSU HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddianamede, gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu'nun sınavdan önce soruları verdiği iki şüphelinin ifadesi de yer aldı. Buna göre, sınavda 100 ve üzeri doğru yapıp 3 bin 227 şüpheli arasında yer alan Denizhan Özcan, ifadesinde, Baransu'nun sınavdan 3-4 gün önce evine gelerek, sınavda çıkabileceğini söyleyerek Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını verdiğini söyledi.

Baransu'nun, bunu kimseye söylememeleri konusunda kendisi ve eşine Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiğini anlatan Özcan, şahsi dizüstü bilgisayarı ile içinde soruların bulunduğu flash belleği bırakarak, sorulara çalışmalarını istediğini aktardı. Özcan, flash belleği başka bir bilgisayara takmamalarını da isteyen Baransu'nun, hiçbir şekilde çıktı almamaları uyarısında bulunduğunu ifade etti.

Bu arada, Yalçın Baransu'nun eşi Aygün Baransu ise sınavda 120 soruda 120 doğru yaparken, ikinci sınava girmedi.

MUHAMMET SAİT GÜLEN BİR NUMARALI ŞÜPHELİ

İddianameye göre bir numaralı şüpheli konumunda bulunan terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Muhammet Sait Gülen, 10 Temmuz 2010'da düzenlenen ve iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Testinde 120 sorudan 119'una doğru cevap verdi. Gülen, 31 Ekim'de tekrarlanan ve daha kolay olduğu bilirkişi raporlarıyla tespit edilen ikinci sınavdan ise 120 sorudan 87'sini doğru cevaplayabildi.

Genel Kültür Testinin sınavdan önce sızdırılan, ancak yanlış cevap şık işaretlenen 9 numaralı sorusunda, 3 bin 227 adaydan bin 211'inin yanlışta birleştiğinin belirtildiği iddianamede, yanlışta birleşen bu adaylar arasında Muhammet Sait Gülen'in de yer aldığı kaydedildi.

İddianamede iki numaralı şüpheli konumunda bulunan Süleyman Yörük'ün, 2005-2010 yılları arasında 3 kez KPSS sınavına girdiği, bu sınavlarda, Eğitim Bilimleri Testinde 2008 yılında 120 sorudan 39 soruyu, 2009'da 120 sorudan 51'ini ve 10 Temmuz 2010'da düzenlenen ve iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Testinde ise 120 sorudan 105'ini doğru cevapladığı tespit edildi. Yörük'ün tekrarlanan Eğitim Bilimleri Testine girdiği ve aynı başarılı performansı gösteremeyerek, 120 sorudan 49'unu doğru cevapladığı ortaya çıktı.

2009 SORULARI DA DAĞITILMIŞ

İddianameye göre, sınavda 100 ve üzeri net yapan 3 bin 227 şüpheli arasında yer alan ve itirafçı olan Dudu Çetin'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eşi Jandarma Yüzbaşı Cemil Çetin ise ifadesinde, 2009 yılında yapılan KPSS sorularının da önceden dağıtıldığını anlattı.