FETÖ ve PKK iş birliği!

Kanlı terör örgütleri FETÖ ile PKK'nın kalleş ortaklığı bir kez daha kanıtlandı. İzmir'de temizlik ve insan kaynakları alanlarında faaliyet gösteren bir firmaya operasyon yapıldı. Aralarında teröristbaşı Gülen'in yeğeni Feride G. ile firma yöneticisi Erhan K.'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Erhan K. ile bazı çalışanların, hem FETÖ hem de PKK adına çalıştığı saptandı. Yine bu kişilerin hendek kazan hainlere destek verdikleri ortaya çıktı.
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