Yol Durumu
  1. Yeğen Öcalan zorla getirilecek
  2. Evlerine ataşe düştü

ve !

FETÖ ve PKK iş birliği!
Kanlı terör örgütleri ile 'nın kalleş ortaklığı bir kez daha kanıtlandı. 'de temizlik ve insan kaynakları alanlarında faaliyet gösteren bir firmaya operasyon yapıldı. Aralarında teröristbaşı Gülen'in yeğeni Feride G. ile firma yöneticisi Erhan K.'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Erhan K. ile bazı çalışanların, hem FETÖ hem de PKK adına çalıştığı saptandı. Yine bu kişilerin hendek kazan hainlere destek verdikleri ortaya çıktı.
Etiketler: , , ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar