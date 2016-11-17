Feto 2 bin dolara imza atmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Samsun'un Kavak ilçesinde tutuklanan şüphelilerden birinin evinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen imzalı "hatıra çeki" ile teşekkür belgesi ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kavak Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede bir dönem esnaflık yapan emekli Bekir B'nin evine ağustos ayında operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in imzasının bulunduğu, Engin B. adına düzenlenmiş "hatıra çeki" ile teşekkür belgesi buldu.

Gözaltına alınan Bekir B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.





"Hatıra çeki" olarak basıldığı tahmin edilen çekin sol üst kısmında "FETULLAH GULEN SAL DINCER 1857 MT EATON RD. SAYLORSBURG, PA 18353" ibaresi bulunuyor.

Çekin sağ tarafında seri numarası ile "3-21-2009" tarihi yer alıyor. "Engin B." adına düzenlemiş, yazı ve rakamla "2 bin dolar" yazılı çekin sağ alt kısmında yer alan "F.GÜLEN" imzası dikkati çekiyor.

Hatıra çekinin üzerinde yazılı soyad ile tutuklanan şüpheli Bekir B'nin soyadının aynı olduğu öğrenildi.

Çekin yanında bulunan teşekkür belgesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Her zaman ümitli ve pür heyecan yaşayan, mukaddes değerlerini koruma, kollama ve onları dünyanın dört bir yanında imrendirecek seviyede temsil etmeyi en büyük paye sayan, peygamberane bir tavırla herkese sinesini açan, çok değerli Engin B. ağabeyimize teşekkürlerimizi arz ederiz..."

Çek ve teşekkür belgesinin, örgüte "bağış" adı altında destek sağlayan esnafa verildiği iddia ediliyor.

Şüpheli Bekir B, 31 Ağustos'ta savcılıkta verdiği ifadesinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda bulunan CD ve harddiskin kendisine ait olduğunu kabul ederken, Engin B. adına düzenlenen "F.Gülen" imzalı çekten bilgisinin olmadığını savundu.

İlçede "Engin" ismiyle de anıldığı iddia edilen Bekir B, ifadesinde "Bu belge, fotoğraflarımın arasından çıktı, fotoğraflarım daha önce işlettiğim dükkanımdaydı ancak iş yerimde böyle bir belge yoktu." dedi.