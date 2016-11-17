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durmuyor

Emre Uslu durmuyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ firarisi Emre Uslu, 'nin başkenti Washington'da ortaya çıktı. Uslu, bir düşünce kuruluşunun toplantısının kulisinde Türkiye hakkında soru sorarken görüntülendi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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