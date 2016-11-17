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Demirtaş'a 5 yıla kadar hapis istemi

Adana'da 2011 yılındaki konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Demirtaşa 5 yıla kadar hapis istemi

Adana'da HDP Eş Genel Başkanı 'ın, 2011 yılındaki konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş'ı savunmak için çok sayıda avukat katıldı.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA ÇIKMADI
Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş'ın savunmasının alınması için Edirne F Tipi Cezaevi'yle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlantı kurularak görevli infaz koruma memurundan sanığın hazır edilmesi istendi. Görevli, gerekli tebliğin yapıldığı Demirtaş'ın, SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağını, gerekli açıklama ve savunmaları avukatlarının yapacağını aktardığını söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanının söz verdiği Demirtaş'ın avukatlarından Vedat Özkan, müvekkiliyle görüşüp iradesine uygun beyanda bulunacaklarını dile getirdi.

Duruşma, iddianamenin Demirtaş'a tebliğ edilmesi ve savunmasını yapması için 10 Ocak'a ertelendi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 12:26
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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nuri nuri

16 yaşındaki yasin börü nün direk katilidir.azmettiricisi dir.hunharca katedilmiştir.devletin bölünmez bütünlüğüne milletin birliğine kastetmiştir. devleti yıkmaya teşebbüs vardır. 5 yılla olmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.11.2016 13:28
Mehmet Mehmet

İdam yasası çıkarılsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 17.11.2016 13:17
ege ege

5 azzzzzz. ömür boyu istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 17.11.2016 12:50
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