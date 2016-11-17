Demirtaş'a 5 yıla kadar hapis istemi

Adana'da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2011 yılındaki konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş'ı savunmak için çok sayıda avukat katıldı.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA ÇIKMADI

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş'ın savunmasının alınması için Edirne F Tipi Cezaevi'yle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlantı kurularak görevli infaz koruma memurundan sanığın hazır edilmesi istendi. Görevli, gerekli tebliğin yapıldığı Demirtaş'ın, SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağını, gerekli açıklama ve savunmaları avukatlarının yapacağını aktardığını söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanının söz verdiği Demirtaş'ın avukatlarından Vedat Özkan, müvekkiliyle görüşüp iradesine uygun beyanda bulunacaklarını dile getirdi.

Duruşma, iddianamenin Demirtaş'a tebliğ edilmesi ve savunmasını yapması için 10 Ocak'a ertelendi.