Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Yüksek, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şırnak'ın İdil ilçesinde gözaltına alındı.
İdil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Yüksek'in işlemleri sürüyor.
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