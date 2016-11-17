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Eş Genel Başkanı gözaltına alındı

Eş Genel Başkanı , terör soruşturması kapsamında Şırnak'ta gözaltına alındı.

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi () Eş Genel Başkanı , gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Yüksek, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şırnak'ın İdil ilçesinde gözaltına alındı.

İdil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Yüksek'in işlemleri sürüyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 12:51
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