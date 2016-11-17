Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Şırnak' ın İdil ilçesinde gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Şırnak' ın İdil ilçesinde gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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