Yol Durumu
  1. FETÖ'cü hırsızlar yanlış soruda birleşti
  2. Darbeci emir astsubayından 'polisle çatışın' emri

'li belediye başkanı serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eş Genel Başkanı serbest bırakıldı.

DBPli belediye başkanı serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Şırnak' ın İdil ilçesinde gözaltına alınan Eş Genel Başkanı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe 16:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar