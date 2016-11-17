Darbeci emir astsubayından 'polisle çatışın' emri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için giden timin başında olduğu belirtilen ve meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in emir astsubayının, Çiğli 2. Jet Ana Üs Komutanlığına darbeci askerleri gözaltına almaya gelen emniyet güçlerine ateş açılması yönünde askerlere emir verdiği belirtildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde Savcı Berkant Karakaya tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde görevli olan uzman çavuşların tanık ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Sönmezateş'in kendisi gibi ihraç edilen ve halen tutuklu bulunan emir astsubayı Yakup Atlı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden time lojistik destek sağladığı, darbe girişimini başından beri yöneten Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Albay Ramazan Elmas'ın yanında bulunduğu bilgisine yer verilirken, nizamiye girişini kapatan polislere karşı silahlı eylem hazırlığında olduğu, buradaki Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timini örgütlediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilmesi planlanan suikastın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla, Atlı'nın Sönmezateş'i İzmir'den Ankara'ya götürdüğüne, Elmas'ın kendisine verdiği tüm talimatı yerine getirdiğine dair tespitlerde bulunulan iddianamede, nizamiye kapısında görevli uzman çavuşun, üsse saldırı olacağı yönündeki istihbaratın kendilerine ulaştırılmasının ardından güvenlik önlemlerini artırdıklarına, üsse ataması yeni yapılan askerler ile MAK kursiyerlerinin takviyeye geldiğine, tam teçhizatlı MAK timinden Atlı'nın sorumlu olduğuna yönelik ifadelerine yer verildi.

"Karşı taraftaki de Türk bayrağı taşıyor biz de"

İddianamede, Uzman Çavuş M.K'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Yakup Atlı, silahlarla birlikte MAK'çılara mevzi aldırdı. Bu arada, ellerinde MG4 ağır silahlar olan MAK'tan bir tim daha geldi. Atlı, bu MAK timine mevzi aldırarak polislerin içeri girmesi halinde ateş emri verdi. Polislerin üsse girişinin kesinlikle yaptırılmayacağını söyledi. Nizamiyenin kontrol noktası bizde olmasına rağmen MAK'çıların tedbir almasını tuhaf karşıladık. Bunun üzerine Yakup Atlı bize 'Siz buradan ekmek yiyorsunuz, bunun için maaş alıyorsunuz, yanımda olan varsa gelsin. Kesinlikle polislere komutanımızı vermeyeceğiz' diye söyleyince Uzman Çavuş B.Ş. ona hitaben 'Karşı taraftaki de Türk bayrağı taşıyor biz de Türk bayrağı taşıyoruz biz kime ateş edeceğiz, kesinlikle ateş etmeyeceğiz' dedi. Biz de bunu tabur komutanımız Kenan Boz'a söyledik, o da bize öyle bir durum olduğunda 'kesinlikle ateş etmeyin' diye emir verdi. Bu durumdan sonra yaklaşık 1-1,5 saat Albay Ramazan Elmas tekrar nizamiyeye geldi ve Yakup Atlı ile birlikte polis ekipleri ile görüşmeye gitti, görüşme sonunda Elmas nizamiyeden ayrıldı."

"YEDİĞİNİZ EKMEĞE İHANET ETMEYİN"

İddianamede, başka bir uzman çavuşun da bazı darbeci komutanları gözaltına almaya gelen polislerin üsse girişimin engellenmesi için bir astsubayın nizamiye kapısının önüne iş makineleri ve yangın söndürme aracı yerleştirdiği, bu sırada Yakup Atlı'nın herkesin tarafını seçmesini istediği ve "yediğiniz ekmeğe ihanet etmeyin" dediğine yönelik beyanları yer aldı.

A.T.U'nun da iddianamede yer alan ifadesinde, nizamiyeye gittiklerinde sonradan ismini Yakup olarak öğrendiği başçavuşun kendilerine hitaben, "Ben Ankara'dan geldim. Polisler komutanımızı almaya gelmiş, burası bizim vatanımız, buraya kimseyi sokmayacağız." dediği kaydedildi.

İDDİANAME

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor. İddianamede, 267 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları bulunuyor.