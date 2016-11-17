Erdoğan'dan İslam dünyasına önemli çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda Pakistanlı parlamenterlere hitap etti.

Erdoğan, "Pakistan, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün faili olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki duruşuyla, ikinci Kurtuluş Savaşı'nda da Türk milletinin yanında yer aldığını göstermiştir." şeklinde konuştu.

"MÜSLÜMAN BİR SOKULDUĞU YERDEN BİR DAHA SOKULMAMALIDIR"

El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin İslam'a karşı yürütülen savaşın aracı yapıları olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda Türkiye olarak bizler DEAŞ'a karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi şu anda hem içeride hem Suriye'de hem Irak'ta veren bir ülke konumundayız. Bu mücadeleyi yılmadan, usanmadan vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu örgütün İslam ile yakından uzaktan alakası yoktur. İslam'a bunların verdiği zararı kimse vermiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Müslüman, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmamalıdır diye inanıyorum. Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir maharetleri olmayan bu katil sürülerini, en kısa zamanda İslam aleminden ve tüm dünyadan söküp atmalıyız. Aksi takdirde ne Türkiye ne Pakistan ne İslam dünyası ne de insanlık huzura kavuşacaktır."

"KENDİLERİNE TABAN BULMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Terör örgütleri, Müslümanlar arasındaki tefrikaları, farklılıkları kaşıyarak kendilerine taban bulmaya çalışıyorlar." diyen Erdoğan, "Müslümanları yaşadıkları bu zelil durumdan kurtarmak için İslam toplumlarının arasında kol gezen mezhepçilikten etnik ayrımcılığa kadar tüm istismar vesilelerini ortadan kaldırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.