Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Pakistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'le ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın gündeminde FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi vardı.



Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

''Sayın Cumhurbaşkanı Memmnun Hüseyin'in davetiyle yaptığımız ziyareti, sayın cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerle devam ettirdik. Bu vesileyle tüm Pakistanlı kardeşlerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Aramızda, siyasi, ticari, askeri ve pek çok alanda iş birliğimiz sürüyor.

15 Temmuz'dan sonra Pakistan yanımızda olduğunu açıkca göstermiştir. Ülkemize yapılan destek ziyaretleri bize güç vermiştir. Yıllardır hizmet ve diyalog gibi kavramları kullanan bu örgütün her türlü yola başvurabileceğini 15 Temmuz'da gördük. 40 yıla dayalı bir çalışma ile TSK, polis teşkilatı ve bakanlıklara sızma hareketi yapmışlardır. Bunun neticesinde de o gece milletin vergileriyle aldıkları uçak ve helikopterlerle bomba yağdırmış, meclis ve külliyeye bomba atmak suretiyle her türlü alçaklığı yapmışlardır.



'KARANLIK EMELLER HAKKINDA UYARIYOZ'

Tüm dostlarımızı bu örgütün karanlık emelleri hakkında uyarıyoruz. Ülkemizde FETÖ kalıntılarıyla mücadele içerisindeyiz. Pakistan'daki bazı köşe yazarlarının masumn ifadeleri kabul edilebilecek ifadeler değildir. Çünkü bu sürece bizimle yaşamadılar.

Pakistan Eğitim Bakanlığı ile oluşturduğumuz işbirliği çerçevesindeki öğrenciler yine yetiştirilecektir.

Pakistan ile bu şer şebekesinin cezalandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Pakistan gvenliğini de tehdit eden bu örgüt için Pakistan yönetimi de önlem almıştır. Şimdi ise örgütle bağlantılı şahısların 20 Kasım'a kadar ülkeyi terketmelerini istemiştir. Bunun için Pakistan'a teşekkür ediyorum.