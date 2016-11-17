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ve 'den ortak miting

Birbirlerine olan desteklerini artık gizlemeyen ve Kartal'da düzenlenecek ortak bir mitingle terör destekçisi HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto edecek.

CHP ve HDPden ortak miting

Terör örgütü PKK ile FETÖ'ye karşı başlatılan operasyonlar ve KHK'lara karşı ve örgütleri harekete geçti. "Emek ve Demokrasi" adı altında, iki partinin üyeleri İstanbul Kartal'da bir miting düzenleyecek. Mitinge; KESK, Tabipler Odası ve bazı STK'lar destek verecek.

HDP'LİLERİN TUTUKLANMASI
HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve diğer HDP'lilerin tutuklanmasının protesto edileceği mitingde, "Teslim olmayacağız" sloganı öne çıkarılacak.

CHP'DEN AÇIKLAMA: ÇAĞRIYI ANLAMLI BULUYORUM
Düzenlenecek miting ile ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Teslim Olmayacağız çağrısını anlamlı buluyorum. Bazı farklılarımız olabilir ama bunları kapatarak, gerektiğinde herkes kendi alanında mücadeleyi yükselterek bu işe el atmak zorunda. Herkes bulunduğu alanda direnişi örebilir" dedi.

GRUP YORUM'DAN TRANSFER CHP'LİDEN MİNİ KONSER
Kartal'da düzenlenecek olan mitinge, eski Grup Yorum solisti olan CHP milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın da katılacağı öğrenildi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 15:19
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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adil adil

CHP liler uyuma HDPKK ya sahip çıkacağına vatanına sahip çık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.11.2016 17:04
&#246;zer özer

Ülen kemal kılıçdar koskoca gazinin partisinide eşkiya partisine çevirdin ya senin taaaa

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evet3
hayır0
cevapla 17.11.2016 16:24
NEDİM NEDİM

bu adam ne arsızmış ,bu kadar eleştiriye inatla karşılık veriyor ,dengesiz

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evet7
hayır0
cevapla 17.11.2016 16:06
hsynby hsynby

bu chp lideri için için pkk sempatizanı olduğunu söyledi bu da normaldir.bunları da yargılayıp komple asacaksın.

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evet8
hayır0
cevapla 17.11.2016 16:06
ado ado

yuh olsun yazıklar olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 17.11.2016 15:49
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