Terör örgütü PKK ile FETÖ'ye karşı başlatılan operasyonlar ve KHK'lara karşı CHP ve HDP örgütleri harekete geçti. "Emek ve Demokrasi" adı altında, iki partinin üyeleri İstanbul Kartal'da bir miting düzenleyecek. Mitinge; KESK, Tabipler Odası ve bazı STK'lar destek verecek.

HDP'LİLERİN TUTUKLANMASI

HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve diğer HDP'lilerin tutuklanmasının protesto edileceği mitingde, "Teslim olmayacağız" sloganı öne çıkarılacak.

CHP'DEN AÇIKLAMA: ÇAĞRIYI ANLAMLI BULUYORUM

Düzenlenecek miting ile ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Teslim Olmayacağız çağrısını anlamlı buluyorum. Bazı farklılarımız olabilir ama bunları kapatarak, gerektiğinde herkes kendi alanında mücadeleyi yükselterek bu işe el atmak zorunda. Herkes bulunduğu alanda direnişi örebilir" dedi.

GRUP YORUM'DAN TRANSFER CHP'LİDEN MİNİ KONSER

Kartal'da düzenlenecek olan mitinge, eski Grup Yorum solisti olan CHP milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın da katılacağı öğrenildi.