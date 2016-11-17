Cezaevlerine uçaksavarlı koruma!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türkiye genelindeki 387 kapalı ve açık ceza infaz kurumundaki güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda cezaevlerinde iç ve dış güvenlik tedbirleri artırıldı.

Buna göre, cezaevlerindeki iç güvenlikte nöbet sistemleri değiştirildi, özellikli olan alanlardaki görevliler ile gece çalışacak personel sayısında artışa gidildi. Öte yandan cezaevlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen birimde çalışan personel sayısı da artırıldı.

Tek kişilik odalarda kalan hükümlü veya tutukluların, gerekli güvenlik önlemleri alınarak bir saatten az olmamak üzere hep aynı kişilerle havalandırmaya çıkmalarının sağlanacağı bildirildi. Söz konusu hükümlü ve tutukluların havalandırmaya çıkıp çıkmadıklarının ise tutanak altına alınarak takip edileceği ifade edildi.

ÜÇ CEZAEVİ UÇAKSAVARLARLA KORUNUYOR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünce Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, cezaevlerinin dış güvenlikleri de yeniden yapılandırıldı.

Cezaevlerindeki dış güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak, Ankara Sincan, İzmir Şakran ve İstanbul Silivri cezaevlerine uçaksavarların yer aldığı savunma sistemleri kuruldu.

Cezaevlerindeki işleyiş ve hakimiyet konusunda da tedbirler artırıldı. Bazı durumlarda, tutukluların sevk ve nakillerinde jandarmanın yanı sıra polisin de yer almasına ilişkin düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Ceza infaz kurumlarında çıkabilecek yangınlara karşı da tedbirlerin alındığı belirtildi.

"KURUMLARIMIZ KONTROLÜMÜZ ALTINDADIR"

CTE Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, tüm cezaevlerinin 24 saat süresince takibine ilişkin çalışmaların sürdüğü, cezaevleriyle ilgili nöbetçi hakimlikler tarafından genel müdürlüğe yapılan anlık bilgilendirmelerin devam ettiği öğrenildi.

CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezaevlerimize personel takviyesinde bulunuluyor. Bu yıl sonuna kadar 7 bin 500 personel göreve başlamış olacak. Ceza infaz kurumlarımızda iç ve dış tehlikelere karşı hükümlü ve tutuklularımızın sağlığını da koruyacak tedbirler alınmaktadır. Kurumlarımız tamamen kontrolümüz altındadır. Genel müdürlüğümüzce 24 saat esasına göre tüm kurumlarımız takip edilmektedir." dedi.