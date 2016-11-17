Ceza hattı!

Adana'da bir GSM bayisi 2011 yılında HaticeK. adına 3 ayrı hat çıkarttı.Hatice K. ise adına kayıtlı 3ayrı GSM hattı nedeniyle icralıkolduğunu öğrenince hayatınınşokunu yaşadı. Kendisindenhabersiz açılanhatlar nedeniyleeşine durumuanlatmaktazorlanan veeşiyle boşanmaaşamasına gelenHatice K., adınaGSM hattı açan bayiyetkilisi AbdullahS.'ye, "Özelbelgede sahtecilik"suçundan dava açtı.Mahkeme, AbdullahS.'yi 1 yıl 15 günhapis cezasınaçarptırdı. Ancakcezanın ertelenmesikararı alındı. HaticeK.'nin avukatı ise cezadavasının ardından 2014 yılında20 bin liralık manevi tazminatdavası açtı. Mağdur tarafındanaçılan tazminat davası sonucuGSM şirketi ve bayisi yasal faiziylebirlikte toplam 6 bin 210 liratazminat ödemeye mahkumedilirken,karar Yargıtaytarafındanonandı. Mağduravukatı VolkanBöke, "Bumahkemekararlarıemsaldir.Aynı şekildedolandırıcılıksuçlarındacaydırıcıolacaktır.Bu suçlarınönününkesilmişolacağıkanaatindeyim"dedi.
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