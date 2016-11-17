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Ceza tı!

Ceza hattı!
'da bir GSM bayisi 2011 yılında Hatice K. adına 3 ayrı hat çıkarttı. ice K. ise adına kayıtlı 3 ayrı GSM hattı nedeniyle icralık olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Kendisinden habersiz açılan hatlar nedeniyle eşine durumu anlatmakta zorlanan ve eşiyle boşanma aşamasına gelen Hatice K., adına GSM hattı açan bayi yetkilisi Abdullah S.'ye, "Özel belgede sahtecilik" suçundan dava açtı. Mahkeme, Abdullah S.'yi 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak cezanın ertelenmesi kararı alındı. Hatice K.'nin avukatı ise ceza davasının ardından 2014 yılında 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mağdur tarafından açılan tazminat davası sonucu GSM şirketi ve bayisi yasal faiziyle birlikte toplam 6 bin 210 lira tazminat ödemeye mahkum edilirken, karar Yargıtay tarafından onandı. Mağdur avukatı Volkan Böke, "Bu mahkeme kararları emsaldir. Aynı şekilde dolandırıcılık suçlarında caydırıcı olacaktır. Bu suçların önünün kesilmiş olacağı kanaatindeyim" dedi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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