Canına kıydı

Sakarya'da dün, bir fabrikada çalışan 26 yaşındaki Bahadır Altınışık, evde kimsenin bulunmadığı sırada tabancayla kalbine ateş etti. Bir süre sonra eve giden annesi, oğlunu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Altınışık'ın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.