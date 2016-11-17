İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı Toplantısı İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Meclis'te Çamlıca'ya metro hattı inşa edilmesine ilişkin imar planı değişikliğini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor, CHP'li meclis üyelerinin "ret" oyuna karşılık, AK Partililerin "evet" oyu kullanması sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis'ten geçen karara göre, Altunizade'den Çamlıca'ya kadar uzanacak 3 buçuk kilometre uzunluğunda metro hattı inşa edilecek. Yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nin açılmasıyla hareketliliğin artacağı bölgeye rahat ulaşım için raylı sistem inşa edilecek. Altunizade Köprülü Kavşağı'ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi'nden Ferah Mahallesi'ne oradan da Çamlıca Camisi'ne kadar uzanacak.

METRO- METROBÜS- MARMARAY'LA ENTEGRE OLACAK

Metro hattı, Altunizade Köprülü Kavşağı'ndan metrobüs ve Üsküdar-Ümraniye metro hattıyla entegre olacak. Bu metro hattından Marmaray, Kadıköy-Kaynarca Metrosu ve şehir hatlarına ulaşım sağlanabilecek. Bu proje sayesinde, sabah ve akşam saatlerinde Boğaz geçişlerini kullananlar için büyük sıkıntı olan ulaşım akslarına alternatif bir güzergah oluşturulacak.