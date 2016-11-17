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Çamlıca Camisi'ne geliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi, Çamlıca Camisi'ne ulaşım raylı sistemle sağlanacak.

Çamlıca Camisine metro geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı Toplantısı İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Meclis'te Çamlıca'ya hattı inşa edilmesine ilişkin imar planı değişikliğini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor, CHP'li meclis üyelerinin "ret" oyuna karşılık, AK Partililerin "evet" oyu kullanması sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis'ten geçen karara göre, Altunizade'den Çamlıca'ya kadar uzanacak 3 buçuk kilometre uzunluğunda metro hattı inşa edilecek. Yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nin açılmasıyla hareketliliğin artacağı bölgeye rahat ulaşım için raylı sistem inşa edilecek. Altunizade Köprülü Kavşağı'ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi'nden Ferah Mahallesi'ne oradan da Çamlıca Camisi'ne kadar uzanacak.

METRO- METROBÜS- MARMARAY'LA ENTEGRE OLACAK
Metro hattı, Altunizade Köprülü Kavşağı'ndan metrobüs ve Üsküdar-Ümraniye metro hattıyla entegre olacak. Bu metro hattından Marmaray, Kadıköy-Kaynarca Metrosu ve şehir hatlarına ulaşım sağlanabilecek. Bu proje sayesinde, sabah ve akşam saatlerinde Boğaz geçişlerini kullananlar için büyük sıkıntı olan ulaşım akslarına alternatif bir güzergah oluşturulacak. 
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 12:38
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