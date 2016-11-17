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burs ve kredi sonuçları açıklandı

2016-2017 öğretim yılı yüksek öğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Ocak ayından itibaren ödenen burs/krediler Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla bu yıl Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Lisans öğrencileri için aylık 400 lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 800 lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin 200 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor.

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Burs ve kredi çıkan öğrencilerin taahhütnamelerini e-devlet üzerinden 27 Kasım 2016 saat 23.59'a kadar onaylamaları gerekiyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 16:22
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