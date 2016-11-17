KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Ocak ayından itibaren ödenen burs/krediler Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla bu yıl Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Lisans öğrencileri için aylık 400 lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 800 lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin 200 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.