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Burnundan geldi!

Burnundan geldi!
Manisa Salihli'de 75 yaşında bir kadın, burun kanaması şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Hastanın burnunda 6.5 santimetre uzunluğunda sülük tespit edildi. Burnundaki sülük ameliyatla çıkarılan yaşlı kadın, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Opr. Dr. Kasım Özcan, "Kulak veya burundan, türlü böcek ve yabancı cisimler girebiliyor. Kulakta zaman zaman böcekleri görebiliyoruz ancak ilk defa burun içerisinde yapışık sülük vakasıyla karşılaştık" dedi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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