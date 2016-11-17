Burnundan geldi!

Manisa Salihli'de 75 yaşında bir kadın, burun kanaması şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Hastanın burnunda 6.5 santimetreuzunluğunda sülük tespit edildi. Burnundaki sülük ameliyatla çıkarılan yaşlı kadın, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Opr. Dr. Kasım Özcan, "Kulakveya burundan, türlü böcek veyabancı cisimler girebiliyor.Kulakta zaman zaman böceklerigörebiliyoruz ancak ilk defaburun içerisinde yapışık sülükvakasıyla karşılaştık" dedi.
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