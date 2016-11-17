HDP'liler kanlı terör örgütü PKK'yı desteklemekten vazgeçmedi. Eş Başkanları Selahattin Demirtaş veFigen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10HDP'li, geçtiğimiz hafta tutuklandı. PKK'lı hainler iseHDP'yi bahane edip, Diyarbakır Bağlar'da bombalıaracı patlattı. Kalleş saldırıda 2 polisimiz şehitolurken, 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıdakişi de yaralandı. Yaralılar arasında henüz 8 aylık olan Mehmet Can Eringil de vardı. Ancak Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören talihsiz yavru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebek katilleri yüzünden hayatını kaybeden Mehmet'in ailesi, hainlere lanet yağdırdı. Buarada aynı saldırıda ağır yaralanan ve beyin ölümügerçekleşen 17 yaşındaki Habibe Aydın'ın organlarıbağışlandı. Organların Antalya, Ankara, Malatyave Diyarbakır'da 4 hastaya nakledileceği açıklandı. Acıyı baba Hacı Aydın, terör örgütü PKK'ya Kürtçe beddua ederek, "Onlar da parçalansın, Allah onları kahretsin.Kızımı aldılar, artık kızım yok. PKK yüzünden kızımıngelinliği kefeni oldu" diye ağıt yaktı.
* Aynı saldırıda can veren Habibe'nin organları bağışlandı.
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