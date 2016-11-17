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Bebek katilleri

’nın siyasi uzantısı olan ’liler tutuklandı. Eli kanlı teröristler sahneye çıktı. Bağlar’da lı aracı patlattı. O da yaralanan 8 aylık , ne yazık ki kurtarılamadı!

Bebek katilleri
HDP'liler kanlı terör örgütü 'yı desteklemekten vazgeçmedi. Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li, geçtiğimiz hafta tutuklandı. PKK'lı hainler ise HDP'yi bahane edip, Diyarbakır Bağlar'da bombalı aracı patlattı. Kalleş saldırıda 2 polisimiz şehit olurken, 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar arasında henüz 8 aylık olan Eringil de vardı. Ancak Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören talihsiz yavru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebek katilleri yüzünden hayatını kaybeden Mehmet'in ailesi, hainlere lanet yağdırdı. Bu arada aynı saldırıda ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Habibe Aydın'ın organları bağışlandı. Organların Antalya, Ankara, Malatya ve Diyarbakır'da 4 hastaya nakledileceği açıklandı. Acıyı baba Hacı Aydın, terör örgütü PKK'ya Kürtçe beddua ederek, "Onlar da parçalansın, Allah onları kahretsin. Kızımı aldılar, artık kızım yok. PKK yüzünden kızımın gelinliği kefeni oldu" diye ağıt yaktı.


* Aynı saldırıda can veren Habibe'nin organları bağışlandı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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