Bakan açıkladı: 20 bin kişinin TSK ile bağı kesildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığının 2017 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlığın bütçesine ilişkin sunumunda terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "PKKterör örgütüne karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kanlı terör örgütüne geçtiğimiz 35 yıllık süre içerisinde karşılaştığından çok daha ağır zayiat verdirilmiştir. Türkiye terörle mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biri konumuna gelmiştir. Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız."

"3 BİN 665 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 bin 665 personelin FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu için ihraç edildiğini ifade eden Işık, "Neticede 16 bin 423 öğrenciyle beraber değerlendirildiğinde 20 bin 88 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağı kesilmiştir. Ayrıca 2 bin 855 personelin de soruşturma işlemleri sürdürülmektedir." dedi.