Avrupa'nın göbeğinde bir rezalet daha!

Belçika makamlarının izni alınarak yapılan gösteri için Avrupa'nın birçok ülkesinden otobüslerle getirilen terör örgütü yandaşları, Kuzey Tren İstasyonu'ndan Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarının önündeki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Belçika polisinin PKK'yı simgeleyen bez parçalarına müdahale etmediği Schuman'daki gösteriye Belçika yerel basınına göre katılım beklenenin altında kaldı. Yerel basın, 10 bin kişinin katılmasının hedeflendiğini ancak 2 bin kişinin katıldığını yazdı.





PKK'nın sözde Avrupa liderlerinden ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Remzi Kartal da yer aldı.

Gösteri sırasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşındı.

Gösteride, yürütülen terör soruşturmalarında ifade vermeye gitmediği için haklarında gözaltı kararı alınan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile PKK'nın sözde Avrupa liderlerinden ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Remzi Kartal da yer aldı.





Yürütülen terör soruşturmalarında ifade vermeye gitmediği için hakkında gözaltı kararı alınan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da yer aldı.





Belçika polisi PKK yandaşlarını korudu

Türkiye, başta Almanya ve Belçika olmak üzere Avrupa ülkelerini yeterli düzeyde terörle mücadele etmemekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Belçika, şu anda bu işin adeta önemli bir merkezi. Sadece PKK değil FETÖ'nün de önemli bir merkezi. Bu kadar önemli hadiseler oluyor, camilerimiz orada kundaklanıyor, kimsede bir duyarlılık söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.



