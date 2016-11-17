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Anladın mı Dunkoff

Anladın mı Dunkoff
Almanya, terör örgütü , DHKP-C ve son olarak 'ye en büyük desteği sağlayan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin sabrı taştı. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, önceki gün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Bakan'a kanlı terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerini tek tek anlattı. Erdoğan, Almanya'da bir derneğin terör örgütü PKK'ya tam 13 milyon Euro topladığına dair belgeyi de Alman Bakan Steinmeier'e gösterdi. Ayrıca Türkiye, PKK'ya para aktaran kuruluşların listesini de bakanın gözünün önüne koydu. Bu arada terör örgütü PKK'nın sadece Almanya'da yasaklanmasına karşın paravan isimlerle kurduğu 40'a yakın dernek, vakıf ve enstitü bulunuyor.

HAZAL ATEŞ
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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