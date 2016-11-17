Anladın mı Dunkoff

Almanya,terörörgütü PKK,DHKP-C veson olarakFETÖ'ye en büyük desteğisağlayan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.Türkiye'nin sabrı taştı. Almanya Dışişleri BakanıFrank Walter Steinmeier, önceki gün Ankara'yageldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafındankabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Alman Bakan'a kanlı terör örgütü PKK'nınAlmanya'daki faaliyetlerini tek tek anlattı.Erdoğan, Almanya'da bir derneğin terör örgütüPKK'ya tam 13 milyon Euro topladığına dairbelgeyi de Alman Bakan Steinmeier'e gösterdi.Ayrıca Türkiye, PKK'ya para aktaran kuruluşlarınlistesini de bakanın gözünün önüne koydu.Bu arada terör örgütü PKK'nın sadeceAlmanya'da yasaklanmasına karşın paravanisimlerle kurduğu 40'a yakın dernek, vakıfve enstitü bulunuyor.
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