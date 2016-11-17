Altın yumurtlayan tavuk' sözü İzmir'de gerçek oldu. Torbalı'da yaşayan Bekir Çetin (45), 5 yıl önce internetten araştırdığı Araucanas cinsi tavukları üretmek için harekete geçti. Amerika'dan 4 adet Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirtti. Daha sonra bu yumurtalardan kuluçka yöntemiyle tavuk ve horoz elde etti. Hayvanları içinde bir çiftlik yaptı. Genç girişimci kısa sürede eşi Songül Çetin'in de yardımıyla tavuk ve horozların sayısını 150'ye çıkardı. Tavuklardan mavi ve yeşil renkte yumurtalar elde etti. Tanesini ise 10 TL'den satmaya başladı. Ürünleri satmak için de sosyal medyayı kullandı. Takipçileriyle iletişime geçen Çetin, Türkiye'nin dört bir yanına yumurta ve civciv satmaya başladı. Fransa'dan dahi siparişler aldı. Yumurtaların vitamin açısından önemine dikkat çeken Çetin, "2011 yılında Amerika'dan getirttim. Böylece üretimi genişletip sağlık açısından iyi olduğunu öğrendiğim içinde bu tür yola başvurdum. Sayıları 100'ü aştı. Birçok faydası olduğunu öğrendim ve bizzat şahit oldum. Bir çocuk nasıl bakılıyorsa bunlar da öyle bakılmalı" diye konuştu.