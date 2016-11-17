Altın yumurtlayan tavuk' sözü İzmir'de gerçek oldu. Torbalı'da yaşayan Bekir Çetin (45), 5 yıl önce internetten araştırdığı Araucanas cinsi tavukları üretmek için harekete geçti. Amerika'dan4 adet Araucanas cinsi tavukyumurtası getirtti. Daha sonra bu yumurtalardan kuluçka yöntemiyle tavuk ve horoz elde etti. Hayvanları içinde bir çiftlik yaptı. Genç girişimci kısa sürede eşi Songül Çetin'in de yardımıyla tavuk ve horozların sayısını 150'ye çıkardı. Tavuklardan mavi veyeşil renkte yumurtalar eldeetti. Tanesini ise 10 TL'densatmaya başladı. Ürünleri satmak için de sosyal medyayı kullandı. Takipçileriyle iletişime geçen Çetin, Türkiye'nin dört bir yanına yumurta ve civciv satmaya başladı. Fransa'dan dahi siparişler aldı. Yumurtaların vitamin açısından önemine dikkat çeken Çetin, "2011 yılında Amerika'dan getirttim.Böylece üretimi genişletipsağlık açısından iyi olduğunuöğrendiğim içinde bu türyola başvurdum. Sayıları100'ü aştı. Birçok faydası olduğunuöğrendim ve bizzat şahit oldum. Bir çocuk nasıl bakılıyorsa bunlar da öyle bakılmalı" diye konuştu.
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